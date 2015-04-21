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اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي اختلاط الفوسفات بمياه الشرب بسوهاج

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اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي اختلاط الفوسفات بمياه الشرب بسوهاج اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي اختلاط الفوسفات بمياه الشرب بسوهاج


> أصدر الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، قراراً بتشكيل لجنة رباعية تضم مسئولى وزارة الصحة ووزارة الرى ووزارة البيئة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمتابعة تطورات تسرب مادة الفوسفات الخام المتسربة بمياه نهر النيل والناتجة عن غرق احدى السفن بمحافظة قنا وذلك لتفادى وقوع ازمة وضخ مياه صالحة للمواطنين.

وأكد اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الشركة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تسرب مادة الفوسفات الخام المتسربة بمياه نهر النيل لمحطات مياه الشرب، حيث يتم تكثيف عدد العينات من ماخذ محطات مياه الشرب بجميع المحطات السطحية كما انه تم اتخاذ الاستعدادات الكامل لتشغيل المحطات الارتوازية فور حدوث اى تغير لمواصفات مياه النيل لتعويض المياه السطحية بمياه ارتوازية للمواطنين بسوهاج.

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