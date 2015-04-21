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مستوطنون يرفعون علم إسرائيل فوق الحرم الإبراهيمى فى الخليل

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مستوطنون يرفعون علم إسرائيل فوق الحرم الإبراهيمى فى الخليل مستوطنون يرفعون علم إسرائيل فوق الحرم الإبراهيمى فى الخليل
رفع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلى على أسوار وسطح الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل.

وأدانت لجنة اعمار الخليل، رفع الأعلام الإسرائيلية على أسوار الحرم الإبراهيمى الشريف، واعتبرت ذلك استكمالاً لمسلسل تهويده ومحاولة ضمه إلى قائمة 'المواقع التراثية' التوراتية.

وقالت اللجنة - فى بيان صحفى - إن رفع العلم الإسرائيلى فوق الحرم وعلى أسواره ظاهرة مستفزة وتعتبر إساءة كبيرة بحق المسلمين عامة والفلسطينيين بوجه خاص،داعية جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذا الاعتداء عن الحرم الإبراهيمى وحمايته من الاستيطان.

يذكر أن الحرم الإبراهيمى يتعرض بشكل يومى لاعتداءات من قبل المستوطنين، سيما بعد المجزرة التى وقعت فيه قبل نحو 21 عامًا، واستغلتها سلطات الاحتلال لتقسيمه وتقييد حرية المصلين المسلمين فيه.
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