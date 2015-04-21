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حزب الله: حوارنا مع تيار المستقبل مستمر والخلافات تعطى فرصة للتكفيريين

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حزب الله: حوارنا مع تيار المستقبل مستمر والخلافات تعطى فرصة للتكفيريين حزب الله: حوارنا مع تيار المستقبل مستمر والخلافات تعطى فرصة للتكفيريين
أعلن النائب اللبنانى حسين الموسوى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله أن حوار الحزب مع تيار المستقبل مستمر، وأن الاستقرار فى لبنان هو المطلب، موضحا أن الخلاف الحاد بين الفريقين سيعطى للتكفيريين فرصة، على حساب الجميع.

وقال الموسوي، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن الجميع على يقين أن حزب الله لا يريد توتير الأوضاع فى لبنان، بل يريد أن تظل بندقيته موجهة نحو العدو الصهيوني".
>وأضاف ً"حزب الله لم يسع يوماً لتسلم السلطة والمناصب، وقد قدمت فى هذا الإطار إغراءات ضخمة لخط المقاومة، شرط التوقف عن قتال الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الموسوى أن التعاطى الأمريكى الجديد مع إيران وحلفائها، جاء بعد قناعة واشنطن بأنها لا يمكن أن تظل القطب الأوحد فى العالم، وبأنه لا يمكن وقف التقدم والتطور التكنولوجى والعلمى فى إيران، لا سيما فى الملف النووي، مشيراً إلى أن ما يحدث فى العراق حالياً هو من صنع أمريكا بعد أن أفلت من يدها، كما أن المشكلة فى سوريا هى مع نظام مقاوم وممانع، وليست مع شخص الرئيس الأسد أو أى عائلة فى الحكم، على حد قوله.
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مصر 365