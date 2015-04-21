إيران ترحب بوقف الضربات الجوية فى اليمن

نقلت وكلة أنباء الطلبة عن وزارة الخارجية الإيرانية ترحيبها بوقف الضربات الجوية فى اليمن فى إشارة على ما يبدو إلى إعلان السعودية اليوم الثلاثاء انتهاء عملية عسكرية ضد قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الوزارة قولها "قلنا من قبل أن الأزمة فى اليمن ليس لها حل عسكرى ووقف قتل الأبرياء العزل خطوة للأمام بالتأكيد."

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