إيران ترحب بوقف الضربات الجوية فى اليمن

نقلت وكلة أنباء الطلبة عن وزارة الخارجية الإيرانية ترحيبها بوقف الضربات الجوية فى اليمن فى إشارة على ما يبدو إلى إعلان السعودية اليوم الثلاثاء انتهاء عملية عسكرية ضد قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الوزارة قولها "قلنا من قبل أن الأزمة فى اليمن ليس لها حل عسكرى ووقف قتل الأبرياء العزل خطوة للأمام بالتأكيد."
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الوزارة قولها "قلنا من قبل أن الأزمة فى اليمن ليس لها حل عسكرى ووقف قتل الأبرياء العزل خطوة للأمام بالتأكيد."
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