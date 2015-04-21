النطق بالحكم ضد 39 إخوانيا يونيو المقبل بالمنيا فى أحداث ما بعد "فض رابعة"

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رفعت محمد، حجز القضيتين المتهم فيهما 39 متهمًا من عناصر الإخوان فى أحداث عنف عقب فض اعتصام رابعة لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين.

وتضم القضية الأولى 33 متهمًا، يواجهون تهم استعمال القوة وحيازة أسلحة وذخائر، والتعدى على قوات الأمن، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتضم الثانية 6 متهمين من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بتهمة التجمهر وإحداث الشغب والتعدى على قوات الأمن، والتحريض على التظاهر.

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