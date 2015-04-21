ليلة_الابطال - كروس: السيطرة على وسط الملعب مفتاح التأهل

(إفي): اعتبر الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد أن السيطرة على وسط الملعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو يعد مفتاح التأهل للدور التالي.

وقال كروس في مؤتمر صحفي تحدث خلاله كاملا بالألمانية "نحن متحمسون، لقد حققنا نتيجة جيدة بعض الشيء في الذهاب والآن نسعى لعبور هذا الدور، غياب بعض الزملاء لا يعد أمرا جيدا ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا للتأهل لنصف النهائي".

وأضاف اللاعب "الفوز على أتليتكو مجددا سيكون لحظة جميلة للغاية، هذا هو هدفنا، التأهل لنصف النهائي بأي طريقة، بالنسبة لي السيطرة على نصف الملعب والتفوق هو أهم هدف وسنسعى لتحقيقه، إذا ما تمكنا من هذا الأمر سنتمكن من العبور".

وفضل كروس عدم الحديث عن مبارايات الدربي السبع هذا الموسم التي فشل فيها فريقه في تحقيق أي فوز حيث قال "إذا ما نظرنا للنتائج سنرى أنه خصم صعب ولكن غدا أمامنا فرصة للفوز بعد وقت طويل والتأهل لنصف النهائي، هذا أمر هام للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف كروس "علينا اللعب بطريقتنا، لقد فعلنا هذا في الشوط الأول من مباراة الذهاب، هذا ما يجب تكراره ولكن طوال الـ90 دقيقة، إذا ما قمنا بهذا الأمر سنصبح في نصف النهائي، نعرف كيف يلعب الأتلتي وكيف نلعب نحن".

وتوقع اللاعب أن "ماخا جيدا في ملعب سانتياجو برنابيو حيث أكمل "نحتاج لدعم المشجعين، نحتاج للفوز أمامهم وسوف نفعل هذا".

وبخصوص غياب الكرواتي لوكا مودريتش للاصابة علق "حينما يكون متاحا فهو يشكل أهمية بالنسبة للفريق وبالأخص وسط الملعب، لن يلعب غدا للأسف، ولكن سنحاول تعويض الأمر، يمكننا الفوز أيضا بدونه".

وأردف مودريتش "لا يمكن لأحد التشكيك في أهمية لوكا ولكن البكاء ليس له فائد، الفريق سيلعب جيدا بدونه وأتمنى أن نتأهل، مسألة مشاركة اياراميندي أو إيسكو في يد المدرب"