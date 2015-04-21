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موناكو: مانشستر يونايتد لم يقرر شراء فالكاو حتى الآن

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موناكو: مانشستر يونايتد لم يقرر شراء فالكاو حتى الآن موناكو: مانشستر يونايتد لم يقرر شراء فالكاو حتى الآن

أكد فاديم فاسيليف نائب رئيس نادي موناكو أن مانشستر يونايتد لم يطلب حتى الآن شراء عقد راداميل فالكاو نهائيا بنهاية الموسم الجاري.

وكان فالكاو انضم لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام من موناكو، مع وجود شرط يتيح شرائه نهائيا مقابل 55 مليون يورو.

لكن مع تسجيله لأربعة أهداف خلال 22 مباراة وبقائه على دكة البدلاء في أغلب الوقت، أصبح مصير المهاجم الكولومبي مع الشياطين الحمر غامضا.

وتحدث نائب رئيس موناكو لموقع "نايس ماتين" الفرنسي قائلا:"التقيت بمسؤولي مانشستر يونايتد الأحد الماضي، وحتى الآن هم لم يقرروا شراء فالكاو نهائيا".

وواصل"هو لا يعيش أفضل فتراته بالطبع هذا واضح، لذلك قرر يونايتد إعطائه الفرصة حتى نهاية الموسم".

أما بسؤاله عن حال عدم شراء مانشستر يونايتد لفالكاو نهائيا فما هو مصيره، أجاب"هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في ضمه".

وأكمل مشددا"لكننا لم ندخل في مفاوضات مع أي نادي انتظارا لقرار مانشستر يونايتد، فهم لديهم الأفضلية في ضمه بسبب الشرط الموجود في تعاقده".

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فيديو اليوم السابع