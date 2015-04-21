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#ليلة_الابطال – إبرا يعود ضد برشلونة وإنريكي يحافظ على الثلاثي الذهبي

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#ليلة_الابطال – إبرا يعود ضد برشلونة وإنريكي يحافظ على الثلاثي الذهبي #ليلة_الابطال – إبرا يعود ضد برشلونة وإنريكي يحافظ على الثلاثي الذهبي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيلة فريقه التي سوف تواجه باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان برشلونة قد تغلب في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف لهدف.

وشهد التشكيل عودة دانيل ألفيش للمشاركة بعد غيابه عن لقاء الذهاب، فيما يتواجد الثلاثي نيمار، سواريز، وميسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

في الدفاع: دانيل ألفيش- خافيير ماسكيرانو- جيرارد بيكيه- جوردي ألبا

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش- أندريس إنيستا

في الهجوم: ليونيل ميسي- نيمار- لويس سواريز

وعاد زلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي إلى تشكيلة باريس سان جيرمان استعدادا للقاء برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء إيقافهما.

وجاء تشكيل الفريق الفرنسي كالتالي:

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو

في الدفاع: ماركينيوس- ماكسويل- فان دير فيل- ديفيد لويز

في الوسط: يوهان كاباي- بلايس ماتويدي- ماركو فيراتي- خافيير باستوري

في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش- إدينسون كافاني

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