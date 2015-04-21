أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال - بعد كوارث الذهاب .. دانتي احتياطيا مع بايرن وبادشتوبر يعود

Google+ Print
#ليلة_الابطال - بعد كوارث الذهاب .. دانتي احتياطيا مع بايرن وبادشتوبر يعود #ليلة_الابطال - بعد كوارث الذهاب .. دانتي احتياطيا مع بايرن وبادشتوبر يعود

بعد كوارث مباراة الذهاب، يجلس البرازيلي دانتي على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ في اللقاء المنتظر أمام بورتو بينما يعود هولجر بادشتوبر أساسيا.

بورتو فاز ذهابا 3-1 أمام بايرن، ويحتاج الفريق الألماني للفوز بفارق هدفين مع عدم استقبال هدف من أجل التأهل.

وأعلن بيب جوارديولا التشكيل الرسمي لبايرن الذي شهد عودة بادشتوبر مرة أخرى مع عدم مشاركة دانتي.

وقدم دانتي أداء كارثي في لقاء الذهاب متسببا بشكل مباشر في خسارة بايرن.

وجاء تشكيل بايرن على النحو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: خوان بيرنات - بادشتوبر - بواتينج - رافينيا

في الوسط: تياجو ألكانترا - شابي ألونسو - فيليب لام

في الهجوم: ماريو جوتزه - روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر

وعلى الجانب الأخر يدخل بورتو اللقاء بتشكيل اضطراري في خط الدفاع بعد غياب الثنائي أليكس ساندرو ودانيلو.

بينما يتواجد الثلاثي الخطير ياسين براهيمي وجاكسون مارتينيز وبطل ليلة الذهاب ريكاردو كواريزما.

وجاء التشكيل النهائي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فابيانو

الدفاع: مارتينز إيندي، ماركانو، مايكون، ريويس.

الوسط: توريس، كاسميرو، هيريرا.

الهجوم: كواريزما، مارتينيز، براهيمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع