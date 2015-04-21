ليلة_الابطال - بعد كوارث الذهاب .. دانتي احتياطيا مع بايرن وبادشتوبر يعود

بعد كوارث مباراة الذهاب، يجلس البرازيلي دانتي على مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ في اللقاء المنتظر أمام بورتو بينما يعود هولجر بادشتوبر أساسيا.

بورتو فاز ذهابا 3-1 أمام بايرن، ويحتاج الفريق الألماني للفوز بفارق هدفين مع عدم استقبال هدف من أجل التأهل.

وأعلن بيب جوارديولا التشكيل الرسمي لبايرن الذي شهد عودة بادشتوبر مرة أخرى مع عدم مشاركة دانتي.

وقدم دانتي أداء كارثي في لقاء الذهاب متسببا بشكل مباشر في خسارة بايرن.

وجاء تشكيل بايرن على النحو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: خوان بيرنات - بادشتوبر - بواتينج - رافينيا

في الوسط: تياجو ألكانترا - شابي ألونسو - فيليب لام

في الهجوم: ماريو جوتزه - روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر

وعلى الجانب الأخر يدخل بورتو اللقاء بتشكيل اضطراري في خط الدفاع بعد غياب الثنائي أليكس ساندرو ودانيلو.

بينما يتواجد الثلاثي الخطير ياسين براهيمي وجاكسون مارتينيز وبطل ليلة الذهاب ريكاردو كواريزما.

وجاء التشكيل النهائي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فابيانو

الدفاع: مارتينز إيندي، ماركانو، مايكون، ريويس.

الوسط: توريس، كاسميرو، هيريرا.

الهجوم: كواريزما، مارتينيز، براهيمي.