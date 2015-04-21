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رونالد دي بوير: ديباي يذكرني برونالدو

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رونالد دي بوير: ديباي يذكرني برونالدو رونالد دي بوير: ديباي يذكرني برونالدو

"ديباي لاعب رائع يذكرني بكريستيانو رونالدو حينما كان صغيرا" هكذا تحدث رونالد دي بوير لاعب أياكس أمستردام السابق عن أحد أبرز المواهب الهولندية.

ويحتل ديباي صدارة هدافي الدوري الهولندي بـ20 هدفا، وكان سببا رئيسيا في تتويج فريقه بي إس أيندهوفن باللقب قبل نهاية الموسم بثلاث جولات.

وارتبط مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بضم اللاعب الهولندي خلال الصيف المقبل، حسبما أكد المدير الرياضي لأيندهوفن.

وتحدث دي بوير لموقع "توك سبورت" قائلا:"ديباي لاعب رائع، سريع، مهاري، يمكنه تسديد الكرات من كل الاتجاهات ويسجل الأهداف منها".

وواصل"هو أحد أبرز المواهب في أوروبا حاليا، هو يذكرني برونالدو حينما كان صغيرا".

أما عن رأيه في أي فريق ينضم له ديباي خلال الصيف، أجاب"لا أرغب في تحديد أي فريق مناسب له أكثر من الآخرين".

واستدرك"لكن بشكل عام أعتقد إن مانشستر يونايتد سيكون الأفضل نظرا لتواجد مدرب هولندي هناك هو لويس فان جال، وهذه ميزة كبيرة، فهو يعرفه منذ المشاركة في كأس العالم 2014".

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فيديو اليوم السابع