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"تنفيذى الإسكندرية" يوافق على تخصيص أرض لهيئة قضايا الدولة

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"تنفيذى الإسكندرية" يوافق على تخصيص أرض لهيئة قضايا الدولة "تنفيذى الإسكندرية" يوافق على تخصيص أرض لهيئة قضايا الدولة
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية 1026 م2 بمنطقة المعرض الزراعى الصناعى بأبيس لصالح هيئة قضايا الدولة بإيجار اسمى بغرض إقامة مبنى لهيئة قضايا الدولة عليها.

وأكد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أن هذا سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة المرور والتكدس فى وسط الإسكندرية بنقل مقر الهيئة بعيدًا عن وسط الإسكندرية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، التى عقدت اليوم برئاسة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية والدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، وأمانة سر اللواء حسين رمزى السكرتير العام، وبحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام المساعد والدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية وجميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة المسائل والمستجدات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية.

من جهه أخرى وافق المجلس على إعادة النظر فى طلب نادى الاتحاد السكندرى بإصدار موافقة صريحة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بظهر الغابة الترفيهية لصالح النادى لإقامة ملاعب تدريب عليها وذلك بعد إعداد المقترح لتخطيطى من قبل التخطيط العمرانى تمهيدًا لإلغاء صفة النفع العام على الأرض وتخصيصها للنادى.

كما وافق المجلس على المقترح المقدم من أعضاء نادى السيارات باستخدام المنطقة المجاورة لبئر مسعود كموقف لانتظار سيارات أعضاء النادى وموقف انتظار آخر للكازينو، وذلك مع الالتزام بتطوير المنطقة وتنفيذ إنشائها.

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مصر 365