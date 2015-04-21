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خبير عسكرى: عاصفة الحزم أنجزت مهمتها وما تبقى مسئولية الشعب اليمنى

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خبير عسكرى: عاصفة الحزم أنجزت مهمتها وما تبقى مسئولية الشعب اليمنى خبير عسكرى: عاصفة الحزم أنجزت مهمتها وما تبقى مسئولية الشعب اليمنى
قال اللواء زكريا حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، إن عملية عاصفة الحزم حققت أهدافها وأنجزت مهمتها فى معالجة 80% من الأزمة فى اليمن وما تبقى لا يعتبر من مسئولية من قاد العملية، وإنما من مسئولية الشعب اليمنى وقبائله فى التعامل مع الحوثيين على الأرض، واستغلال ما نتج عن عملية عاصفة الحزم.

وأضاف اللواء زكريا حسين، لـ"اليوم السابع"، أن التخطيط لعملية عاصفة الحزم كان مبنيًا على شن ضربات جوية وبناء جسر جوى وبحرى قوى يمنع مرور الإمدادات للحوثيين ويضعفهم حتى يتمكن الشعب اليمنى من القضاء عليهم على الأرض دون تدخل عسكرى برى خارجى.


>- انتهاء عملية "عاصفة الحزم" باليمن بعد تحقيق أهدافها وبدء "إعادة الأمل"

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