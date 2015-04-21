القابضة لمياه الشرب تعلن حالة الطوارئ القصوى بمحافظات الوجه القبلي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع حالة الطوارئ وأقصى درجات التأهب والاستعداد بمحافظة قنا وبطول المجرى الملاحي للنيل بمحافظات أسيوط وسوهاج، وذلك إثر انقلاب ناقلة محملة بـ 500 طن من الفوسفات أسفل كوبري دندره .

وصرح المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة أنه لا تاثير على محطات مياه الشرب حيث أن مادة الفوسفات تترسب في القاع ولا تنجرف مع التيار أي أنها لن تتحرك إلا في حدود ضيقة للغاية، وأضاف أنه تم إيقاف عدد خمسة محطات مياه بمحافظة قنا كإجراء احترازى، وهى: ( الشيخ عيسى – القناويه المدمجه – أولاد عمرو – دندره – الجبيل) تؤثر على مدينة قنا بالكامل.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال فريق من المعامل لأخذ عينات من المياه بمنطقة غرق الناقلة ومن أمام مآخذ المحطات التي تم غلقها للتأكد من سلامة مياه الشرب، وأشار إلى أنه تم تركيب أطواق على مآخذ محطات المياه وذلك لحجز أية شوائب بالإضافة إلى زيادة نسبة الكلور والشبة المضافة في الحدود المسموح بها للتعامل مع أية ملوثات.