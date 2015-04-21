محافظ قنا: جارى رفع الصندل النهري الغارق ومياه النيل خالية من التلوث

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ قنا تعليمات إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الصندل النهري الذي غرق في مياه النيل ظهر اليوم إثر اصطدامه بأحد الأعمدة الخرسانية لكوبري دندره العلوي بالقرب من كورنيش النيل موضحا أن الصندل كان محملا بـ 500 طن من الفوسفات وكان متجها إلى القاهرة قادما من أسوان .

وأكد الهجان أن الحادث لم ينتج عنه اى تلفيات او خسائر في الأرواح ذاكرا أن جميع عينات المياه التي تم أخذها من محيط موقع الحادث والتي تم فحصها من قِبل شركة مياه الشرب ومديرية الصحة وأجهزة البيئة أكدت نتائجها على صلاحية المياه للإستخدام الآدمي وأشار الى أن اجهزة الشرطه ممثله فى شرطة المسطحات المائية وضباط المباحث بمدرية امن قنا قد اتخذوا كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث .

وفى سياق متصل صرح اللواء هانى محمود ضاحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا انه بعد التأكد من صلاحية المياه تم فتح جميع المحطات التى قامت الشركة بإغلاقها لحين فحص العينات وعددها 5 محطات بواقع محطتين بمدينة قنا وواحده بكل من دشنا والوقف ونجع حمادى.