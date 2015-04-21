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محافظ قنا ينعي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي

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محافظ قنا ينعي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي محافظ قنا ينعي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي

نعي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والاسي وفاة الشاعر والكاتب الكبير عبد الحمن الابنودي، ابن قرية أبنود بمحافظة قنا والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ال 76 عاما بعد صراع مع المرض.

وأضاف الهجان وهو في طريقه لحضور دفن الفقيد بمحافظة الإسماعيلية أن صلة الأديب الراحل بأبناء محافظته لم تنقطع حيث أنه لم يدخر جهدا في احداث طفرة ثقافية في قنا وكان احد معالمها التجهيز لافتتاح متحف السيرة الهلالية بقرية أبنود مسقط رأس الاديب الراحل وكان محددا له الاسبوع المقبل .

وتوجه محافظ قنا بخالص العزاء لاسرة الفقيد داعيا الله ان يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن كل ما قدم لوطنه وأهله مشيدا بدوره كأحد الرموز الأدبية المرموقة التى أنجبها الوطن العربي وأسهمت بشكل كبير في إثراء الحياة الأدبية والفنية لمصرنا الغالية على مدى العقود الماضية .

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