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قاضى التحقيق يخلى سبيل مسئولة بإعلانات الأهرام بكفالة 20 ألف جنيه

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قاضى التحقيق يخلى سبيل مسئولة بإعلانات الأهرام بكفالة 20 ألف جنيه قاضى التحقيق يخلى سبيل مسئولة بإعلانات الأهرام بكفالة 20 ألف جنيه
قرر المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى وقائع الفساد والتجاوزات المالية المتعلقة بمؤسسة الأهرام الصحفية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيسة الإدارة المركزية لحسابات إعلانات الأهرام، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك فى ختام التحقيقات التى جرت معها بشأن عدد من المخالفات المتعلقة بإعلانات الأهرام، خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2005.

ووجه المستشار ثروت حماد إلى المخلى سبيلها تهمًا منها اختلاس أموال من المؤسسة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك لمؤسسة الأهرام، ومن المنتظر أن يصدر المستشار ثروت حماد قراره بالتصرف فى القضية، المتهمة فيها هى وآخرون خلال الأيام القليلة المقبلة.

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مصر 365