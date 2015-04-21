العلوم الفلكية تعلن رؤية المصريين لتساقط شهب "القيثارة" على الأرض غدًا

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن مصر ستشهد فجر يومى 22 و23 أبريل الجارى تساقط شهب "القيثارة" على سماء مصر.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشهب مصدرها المذنبات القديمة، التى تجوب السماء والتى تدخل الأرض فيما بينها، الأمر الذى ينتج عنه زخات الشهب.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن الظاهرة بدأت يوم الخميس الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى 25 أبريل، لافتا إلى أن الزخات ستصل ذروتها خلال هذين اليومين وأنه يمكن للمصرين رؤيتها بوضوح فى السماء بالعين المجردة.

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