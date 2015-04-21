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الدفاع السعودية: الطلعات الجوية لعاصفة الحزم أزالت أى تهديد للمملكة

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الدفاع السعودية: الطلعات الجوية لعاصفة الحزم أزالت أى تهديد للمملكة الدفاع السعودية: الطلعات الجوية لعاصفة الحزم أزالت أى تهديد للمملكة
أكدت وزارة الدفاع فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن الطلعات الجوية لعاصفة الحزم أزالت أى تهديدات لأمن المملكة ودول الجوار، وأضاف البيان: المملكة تعلن فرض السيطرة الجوية لمنع أى اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة من خلال تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التى استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلى عبد الله صالح من قواعد ومعسكرات الجيش اليمنى.

وقالت وزارة الدفاع السعودية فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها إنه ولى ذلك والقادر عليه.

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مصر 365

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