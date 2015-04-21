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ضبط 3 تجار أعلى كوبرى الوراق يبيعون المخدرات بفاترينات عصائر و"نصبة شاى"

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ضبط 3 تجار أعلى كوبرى الوراق يبيعون المخدرات بفاترينات عصائر و"نصبة شاى" ضبط 3 تجار أعلى كوبرى الوراق يبيعون المخدرات بفاترينات عصائر و"نصبة شاى"
نجح رجال الإدارة العامة للمرور والقوس الغربى بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأثناء تفقد الحالة الأمنية والمرورية بنطاق القوس الغربى، من ضبط 3 تجار مخدرات أعلى كوبرى الوراق، ويتخذون من فاترينات بيع المرطبات والمشروبات الساخنة "نصبه شاى" غطاء لتجارتهم فى المواد المخدرة.

البداية كانت بتمكن المقدم أحمد راضى قائد القوس الغربى بالجيزة وبصحبته كل من النقيب محمد عبد الحليم من قوة قسم القوس الغربى، والنقيب محمد صبحى ضابط مباحث بالإدارة العامة للمرور، وأثناء تفقد الحالة الأمنيه والمرورية بنطاق القوس الغربى أعلى كوبرى الوراق، من ضبط كل من "أحمد.ش.س" وبحوزته 4 قطع من الحشيش المخدر، وسلاح أبيض، وعدد من الأقراص المخدرة، وأقر المتهم بحيازتهم بقصد البيع لسائقى السيارات.

كما تم ضبط مسجل خطر ومطلوب فى 4 قضايا يدعى "حسن.م.ب" وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، وأقر بحيازتها بقصد الاتجار ومطلوب فى قضيتين، و"فتحية.ع.ا" وبحوزتها 6 قطع من مخدر الحشيش ومطلوبه فى عدد 4 قضايا، وأقرت بحيازة المخدرات بقصد الاتجار لسائقى السيارات .

تم عمل المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات، وتبين أن المتهمين يتخذون من فاترينات بيع المرطبات والمشروبات الساخنة "نصبة شاى" غطاء لتجارتهم فى المواد المخدرة، وتسليمهم لمركز شرطة القناطر الخيرية.

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مصر 365