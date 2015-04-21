أخبار مصر العاجلة.. "الرئاسة" تنعى الأبنودى.. وتؤكد: فقدنا شاعراً عظيماً

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها وفاة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، واستعدادات محافظة الإسماعيلية لصلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمانه، بعد اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الكبير، لتقديمه واجب العزاء.

وضمت باقة الأخبار العاجلة، تغطية لكواليس الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالسجن المشدد 20 عاماً فى قضية أحداث الاتحادية، فضلاً عن رصد حملات التحريض التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ضد القضاء، والدولة المصرية، بعد صدور الحكم.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم" ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، وقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة الحرس الوطنى السعودى فى العمليات العسكرية ضد مليشيات الانقلاب الحوثى فى اليمن...

>وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- الرئاسة فى بيان نعى الأبنودى: فقدنا شاعرا عظيما ومواطنا غيورا على وطنه

- السيسى يجرى اتصالاً هاتفيًا بزوجة الأبنودى لتقديم واجب العزاء

- محلب ينعى "الأبنودى" من أندونيسيا: مصر فقدت اليوم قامة وطنية وشعرية كبيرة

- محافظ الإسماعيلية: صلاة الجنازة على "الأبنودى" بمسجد الهيئة بجبل مريم

- وصول جثمان "الأبنودى" إلى الإسماعيلية استعدادا لدفنه

- السجن المشدد20 عامًا لمرسى والعريان والبلتاجى بقضية الاتحادية (تحديث)

- دفاع مرسى: الحكم متوازن والمحكمة برأت موكلى من دم الحسينى أبو ضيف

- والد الحسينى أبو ضيف: براءة مرسى جددت أحزانى.. ويتساءل: من قتل ابنى

- نقابة الصحفيين تتقدم بمذكرة للطعن على براءة المتهمين بقتل أبو ضيف

- يوسف القرضاوى يحرض الإخوان على التصعيد والتظاهر بعد الحكم على مرسى

- عناصر الجماعة الإرهابية يقطعون شارع الهرم احتجاجا على الحكم بسجن "مرسى"

- إصابة ضابط فى اشتباكات بالرصاص بين الشرطة والإخوان بالمنصورية

- جنح الدقى تقضى بحبس الهارب محمد عبد المقصود 3 سنوات لتحريضه على العنف

- تأجيل محاكمة بديع و190 آخرين فى "اقتحام قسم العرب" لـ 23 مايو

- الملك سلمان يأمر الحرس الوطنى السعودى بالمشاركة فى "عاصفة الحزم"

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