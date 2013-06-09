%76 نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية ببني سويف

كتب : محمد خلف امين منذ 29 دقيقة

اعتمد المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 76.3%.

وقالت بسيونية صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن عدد التلاميذ الذين تقدموا لامتحان الشهادة الابتدائية هذا العام بلغ 57 ألفا و736 حضر منهم الامتحان 51 ألفا و237 وبلغ عدد الناجحين 39 ألفا و147 بنسبة 76%.

وحققت إدارة بني سويف التعليمية المركز الأول بـ82.3% وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة الطالب محمد حاتم عبدالظاهر بني سويف الجديدة.

وأعلنت بسيونية أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة هم: محمد حاتم عبدالظاهر عبدالله، من مدرسة بني سويف الجديدة بنين، أناسيمون أنور عطية، من مدرسة الراهبات بني سويف، سارة عبدالتواب عبدالرازق، من مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف، مروة جمال محمد أحمد، من مدرسة الجلاء بنات ببا، أحمد أسامة نصري عبدالعظيم، من مدرسة طنسا سكة حديد ببا، تهاني عبدالحكيم محمد، من مدرسة النزهة الفشن، ندى أحمد فاروق علي منة، مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف، نادية محمد أحمد صدقي، من مدرسة دكتورة أحمد محرم مركز الواسطى، يمنى أشرف رضوان عبدالله من مدرسة شجرة الدر بني سويف، منة الله أحمد جودة أبوالسعود، من مدرسة السيدة عائشة بني سويف.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن أعلى نسبة درجات حققها التلاميد جاءت في الدين الإسلامي والمسيحي، تليها اللغة الإنجليزية ثم العلوم والدراسات الاجتماعية، وجاءت اللغة العربية في المركز الأخير، وسجلت مدارس اللغات التجريبية والخاصة العربي واللغات أعلى نسبة نجاح.