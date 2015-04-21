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أداء صلاة الجنازة على الأبنودى بمسجد الهيئة بالإسماعيلية استعدادا لدفنه

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أداء صلاة الجنازة على الأبنودى بمسجد الهيئة بالإسماعيلية استعدادا لدفنه أداء صلاة الجنازة على الأبنودى بمسجد الهيئة بالإسماعيلية استعدادا لدفنه
أدى عدد كبير من الفنانين، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمسجد الهيئة بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية، استعدادا لدفنه.

وجاء على رأس المؤدين لصلاة الجنازة القيادات الشعبية والتنفيذية والفنان على الحجار والفنان محمد منير، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا بمنزله بقرية الضبعية.


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