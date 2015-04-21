أداء صلاة الجنازة على الأبنودى بمسجد الهيئة بالإسماعيلية استعدادا لدفنه

أدى عدد كبير من الفنانين، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بمسجد الهيئة بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية، استعدادا لدفنه.

وجاء على رأس المؤدين لصلاة الجنازة القيادات الشعبية والتنفيذية والفنان على الحجار والفنان محمد منير، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا بمنزله بقرية الضبعية.

- السيسى يجرى اتصالاً هاتفيًا بزوجة الأبنودى لتقديم واجب العزاء

- بالفيديو.. آخر ما قاله عبد الرحمن الأبنودى عن "السيسى وقناة السويس والمصريين".. الشاعر يحلل شخصية الرئيس فى 4 سمات.. ويطالب المصريين بالحفاظ على "أرض الكنانة".. ويوجه 3 رسائل للشعب قبل الرحيل

- محافظ الإسماعيلية: صلاة الجنازة على "الأبنودى" بمسجد الهيئة بجبل مريم

- بعد وفاة شاعر الشعب ننشر نص مقال الأستاذ هيكل عن الأبنودى: عبدالرحمن شراع على النيل.. شاعر عاش وسط الجماهير وهى تحاول بالثورة أن تصنع مستقبلا..لا يغنى للمستقبل من بعيد وإنما ينشد من وسط الجموع وبلغتها

- انهيار محمد منير بعد وفاة عبد الرحمن الأبنودى

- وائل السمرى يكتب: ومات صاحب "القلب الأخضرانى" وهو المصهور فى حب مصر والمندمج فى تضاريسها.. والمفتون بحواريها وقراها وفقرائها وشعرائها وأناشيدها ومواويلها وملاحمها وملامحها