خالد صلاح ناعيًا الخال عبد الرحمن الأبنودى: ضمير مصرى خالص

نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، الكاتب والشاعر الكبير "الخال" عبد الرحمن الأبنودى، الذى وافته المنية عصر اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 76 عامًا، مؤكدًا أنه ليس مجرد شاعر فحسب إنما هو بمثابة صوت ضمير مصرى حر، وفقدانه هو فقدان صوت كبير داخل الدولة.

وأضاف خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الشاعر الكبير كان من النوع الذى لم يغير غاياته حسب الزمان والمكان، مضيفًا "الأبنودى طلع أحلى سيرة علشان يقدم منها نماذج عظيمة.. ومواقفه ما بتتغيرش زى بتوع اليومين دول".

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