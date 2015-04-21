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والدة ضحية قطار الهايكستب تُقبل يد وزير النقل.. وتبكى: "متسبناش لوحدنا"

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والدة ضحية قطار الهايكستب تُقبل يد وزير النقل.. وتبكى: "متسبناش لوحدنا" والدة ضحية قطار الهايكستب تُقبل يد وزير النقل.. وتبكى: "متسبناش لوحدنا"
فوجئ المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أثناء زيارته مساء اليوم للمصابين فى حادث قطار الهايكستب، بوالدة أحد ضحايا الحادث تُقبل يده وتبكى قائلة: "اأترجاك وحياة ولادك متسبناش لوحدنا.. إحنا ملناش حد فى الدنيا دى.. وابنى كان هو اللى بيصرف علينا".

وقالت الحاجة كواكب عبد الرحمن للوزير: "ابنى محمد شغال أرزقى وكان هو اللى بيصرف علينا بعد وفاة زوجى.. ودلوقتى إيده اتبترت فى الحادث ونايم فى السرير ومعاه بنت بنتى ملك اللى كانت معاه فى الحادث"، ورد الوزير: "الوزارة متكفلة بعلاج ابنك وبنت بنتك ومش هنسيبكم لوحدكم".

وطالبت الحاجة "كواكب" وهى تبكى بتعيين ابنها المصاب بالسكة الحديد قائلة: "ابنى بقى معاق ومش هيلاقى شغل ومفيش حد هيرضى يشغله أترجاك تشغله فى أى وظيفة عشان يصرف على البيت"، ليرد الوزير: "إحنا متكفلين بعلاج ابنك وبنت بنتك حتى يقفا مجددا على قدميهما والإنفاق على الأسرة وتعيين ابنك كمان".

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مصر 365