بالصور.. أطفال يعتلون مبنى مخالفًا لمنع إزالته بكفر الشيخ

شهدت قرية القن التابعة لمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، واقعة غريبة عندما اعتلى أطفال سطح منزل مخالف مقام على أراضٍ زراعية، لمنع حملة من مركز الشرطة والوحدة المحلية من تنفيذ إزالة المنزل المخالف على الأراضى الزراعية.

وقامت الحملة بتقديم المعترضين إلى النيابة العامة وتحرير محاضر ضدهم، حيث تأتى هذه الحملة ضمن حملات الإزالة التى تقوم بها الوحدات المحلية بقرى ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات أمن كفر الشيخ.



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الأطفال أعلى المبنى



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الحملة أثناء محاولة تنفيذ قرار الإزالة