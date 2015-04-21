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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى عبر "واتس آب" وينقذ 228 وحدة سكنية من الصرف الصحى

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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى عبر "واتس آب" وينقذ 228 وحدة سكنية من الصرف الصحى محافظ الشرقية يستجيب لشكوى عبر "واتس آب" وينقذ 228 وحدة سكنية من الصرف الصحى
استجاب الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، لشكوى وردت إليه من أحد المواطنين عبر برنامج "واتس أب"، تفيد غرق 9 عمارات سكنية تضم 228 وحدة سكنية فى مياه الصرف الصحى وطفح المجارى بعزبة النهضة التابعة لقرية كفر النصيرى.

وعلى الفور توجه المحافظ للموقع لتفقد المشكلة على الطبيعة وتبين أن أحد المواطنين تعدى على أرض مخصصة لإنشاء محطة صرف صحى لخدمة الأهالى، وأنه سبق أن تبرع بها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبعد تجهيز الموقع وإزالة أسلاك الضغط العالى المارة فوقها طمع فيها مرة أخرى وقام ببناء معلف وحظيرة لتربية المواشى.

وبعد وصول المحافظ للموقع قام على الفور بإزالة المبنى بمعدات رئاسة مركز المدينة وتسليم الأرض للهيئة للبدء فورًا للعمل فى محطة الصرف الصحى المخصصة للقرية.

وقال المحافظ: لن نسمح بعرقلة مشروعات قومية بسبب تعنت البلطجية وتعديهم على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه لم تعد الدولة تتغاضى عن حقوقها وستتصدى بكل حزم للمخالفين والتعدين على الأملاك العامة.

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مصر 365