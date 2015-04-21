علاج الاكتئاب القائم على الإدراك الحسى فعال بنفس قدر العقاقير المضادة

قال باحثون اليوم الثلاثاء، إن العلاج القائم على الإدراك الحسى "إم.بى.سى.تى" قد يكون فعالا بنفس قدر العقاقير المضادة للاكتئاب فى منع حدوث حالات انتكاسة مزمنة.

وأضافوا أن الاكتئاب هو من أكثر أنواع الأمراض النفسية شيوعا ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتصدر أسباب الإعاقة عالميا.

وأشاروا إلى أن علاج المرض عادة يشمل إما العلاج الطبى أو العلاج النفسى أو الاثنين معا، لكن عدد كبير من المرضى لا يشعر بتحسن ويعانى من نوبات متكررة من الاكتئاب.

ولفت الباحثون إلى أن علاج الإدراك الحسى "إم.بى.سى.تى" طور لمساعدة هذه النوعية من المرضى من خلال تعليمهم مهارات التعامل بشكل إيجابى مع الأفكار والمشاعر المرتبطة عادة بحالات الانتكاس بهدف مساعدتهم على عدم السقوط مرة أخرى فى براثن الاكتئاب.

كما أن أول دراسة كبيرة من نوعها لمقارنة هذا العلاج والعلاج التقليدى بالعقاقير المضادة للاكتئاب لم يجد الباحثون فرقا يذكر بين نتائج الأسلوبين.

وخلصت الدراسة إلى أن تكلفة علاج (إم.بى.سى.تى) لا تزيد كثيرا خاصة إذا نفذ فى مجموعات. والاعتقاد الشائع أنه أكثر تكلفة لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى معالجين مدربين.