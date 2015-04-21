أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج الاكتئاب القائم على الإدراك الحسى فعال بنفس قدر العقاقير المضادة

Google+ Print
علاج الاكتئاب القائم على الإدراك الحسى فعال بنفس قدر العقاقير المضادة علاج الاكتئاب القائم على الإدراك الحسى فعال بنفس قدر العقاقير المضادة
قال باحثون اليوم الثلاثاء، إن العلاج القائم على الإدراك الحسى "إم.بى.سى.تى" قد يكون فعالا بنفس قدر العقاقير المضادة للاكتئاب فى منع حدوث حالات انتكاسة مزمنة.

وأضافوا أن الاكتئاب هو من أكثر أنواع الأمراض النفسية شيوعا ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتصدر أسباب الإعاقة عالميا.

وأشاروا إلى أن علاج المرض عادة يشمل إما العلاج الطبى أو العلاج النفسى أو الاثنين معا، لكن عدد كبير من المرضى لا يشعر بتحسن ويعانى من نوبات متكررة من الاكتئاب.

ولفت الباحثون إلى أن علاج الإدراك الحسى "إم.بى.سى.تى" طور لمساعدة هذه النوعية من المرضى من خلال تعليمهم مهارات التعامل بشكل إيجابى مع الأفكار والمشاعر المرتبطة عادة بحالات الانتكاس بهدف مساعدتهم على عدم السقوط مرة أخرى فى براثن الاكتئاب.

كما أن أول دراسة كبيرة من نوعها لمقارنة هذا العلاج والعلاج التقليدى بالعقاقير المضادة للاكتئاب لم يجد الباحثون فرقا يذكر بين نتائج الأسلوبين.

وخلصت الدراسة إلى أن تكلفة علاج (إم.بى.سى.تى) لا تزيد كثيرا خاصة إذا نفذ فى مجموعات. والاعتقاد الشائع أنه أكثر تكلفة لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى معالجين مدربين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365