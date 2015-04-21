9 أضرار لتناول طفلك الشاى والمشروبات الغازية أهمها ضعف العظام والعصبية

تغذية الطفل من أهم الأشياء التى تساعد على نموه بطريقة سليمة، كما أنها تحميهم من الإصابة بالأمراض، لكننا نجد أن هناك بعض العادات القديمة الخاطئة المتعلقة بتغذية الأطفال، مثل إعطاء الطفل المشروبات الغنية بالكافين كالقهوة والشاى والمشروبات الغازية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة الطفل.

و فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن تناول الأطفال للمشروبات الغنية بالكافيين يعد خطرا حقيقيا على صحة الطفل، وأيضا يتسبب فى تأخر نموه.

ويوضح استشارى السمنة والنحافة، الأضرار الناتجة عن تناول الطفل للمشروبات الغنية بالكافيين، ومنها:

>1- إعطاء الطفل مادة الكافيين يعيق امتصاص الجسم للكالسيوم، وهذا يجعله أكثر عرضة لتأخر نموه ويتسبب فى إصابته بضعف فى قوة العظام.

>2- تتسبب فى تآكل طبقة الميناء لأسنان الطفل، فيكون أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان وصبغتها باللون الأصفر.

>3- لا تساعد على إعطاء طفلك القدر الكافى من النوم، فيصبح أكثر عرضة للإرهاق والتعب.

>4- هذه المشروبات تحفز الجهاز العصبى للأطفال وتتسبب فى إصابتهم بالتوتر والقلق والشعور بالعصبية.

>5- تزيد من زيادة ضربات القلب وتؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

>6- تؤثر على شهية الطفل.

>7- تؤثر على النمو الجسدى والتفكير.

>8- تتسبب فى إصابة الطفل بفرط الحركة.

>9- تؤثر على انتباه الأطفال.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بابتعاد الأطفال عن تناول هذه المشروبات "الكافيين" واستبدلها بالمشروبات الطبيعية كالعصائر والحليب.