احذر.. عرق اليدين علامة على مشكلة بالغدة الدرقية

عرق اليدين ظاهرة يعانى منها البعض، وغالبًا ما يربطها مرضاها بحالات العصبية والتوتر والقلق المرضى، ونوبات الانزعاج النفسى، ما يجعل أغلبهم يهملون فى البحث وراء الإصابة بهذه الحالة، والتى قد تكون علامة وعرضًا مرضيًا ينذر بمشكلة يعانى منها الجسم.

تحذر الدكتورة نيفين رضا، أخصائى الباطنة، بشدة من إهمال البحث وراء أسباب الإصابة بعرق اليدين، فله أسباب محددة، أولها وأكثرها شيوعًا ارتباط إفراز العرق بالحالة النفسية لدى البعض بشكل مرتفع، وهو ما يجعل المريض عند التعرض لموقف مثير لأعصابه يزداد كم العرق الذى تفرزه اليدين.

>وثانيهما بل وأخطرهما، حسبما تؤكد نيفين، أن يكون المريض يعانى بالفعل من حالة خلل واضح فى إفراز بعض الغدد لديه كالغدة الدرقية، والتى يتسبب زيادة إفرازها للهرمونات فى إحداث اضطراب حقيقى بها، يتسبب فى إفراط إفراز العرق فى كف اليد، وهى علامة مبكرة مفيدة فى اكتشاف المشكلة باكرًا.

وتابعت أخصائية الباطنة ناصحة كل من يعانى من هذا العرض المرضى، بإجراء فحص هرمونى كامل للغدد، بما فيهم الغدة الدرقية للتأكد من سلامتها من عدمه، وأن يسرع فى تلقى العلاج البسيط لضبط نشاطها، وهو ما يضمن بداية علاج الحالة، والحماية من مشكلاتها الكثيرة فى المستقبل.