شاى البابونج يقلل الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

• فوائد شاى البابونج

• حمية البحر المتوسط

• استهلاك شاى البابونج

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يونانيون، عن أن استهلاك شاى البابونج يعمل على خفض خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وفقًا للموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News".>ولتأكيد نتائج الدراسة أجرى الباحثون مقابلات مع بعض سكان أثينا حول أسلوب حياتهم، من حيث عادات الأكل والشرب، ووجدوا أن الأشخاص الذين ذكروا أنهم يشربون المزيد من شاى البابونج على مدى فترات طويلة من الزمن كانوا أقل عرضة للإصابة بأورام الغدة الدرقية الخبيثة أو الحميدة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.>وأوضح الباحث الدكتور لينوس أثينا، وهو باحث فى مجال الصحة البيئية بتبكير فى اليونان، أن هذه النتائج تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التى تشير إلى الفوائد الصحية المحتملة لحمية البحر الأبيض المتوسط بما فى ذلك الكثير من الأسماك والخضراوات الطازجة والدهون الصحية بالإضافة إلى الشاى.>ووفقًا للدراسة التى شملت أكثر من 200 شخص، وبعد حساب العمر والجنس، ومؤشر كتلة الجسم، وجد الباحثون أنه مع استهلاك الشاى البابونج انخفضت احتمالات الإصابة بأى نوع من الأورام الخبيثة للغدة الدرقية بشكل ملحوظ.

وأضاف الباحثون أن الناس الذين شربوا شاى البابونج 2-6 مرات فى الأسبوع أقل عرضة للإصابة بتشوهات الغدة الدرقية بنسبة 70%، لافتين أيضًا إلى أن ثلاثين عامًا من الاستهلاك المنتظم لشاى البابونج يخفض خطر الإصابة بنحو 80%.