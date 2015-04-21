جمعة يوضح.. لماذا واجه الأهلي المغرب التطواني بدون رأس حربة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن الخطة التي وضعها خوان كارلوس جاريدو لمواجهة المغرب التطواني هي الأنسب لمواجهة الفريق المغربي.

وخسر الأهلي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا أمام المغرب التطواني بهدف مقابل لاشيء، في لقاء شهد مشاركة مؤمن زكريا كمهاجم صريح للأهلي.

وأوضح جمعة: "الخطة التي لعبنا بها مناسبة للغاية، لأننا كنا نحتاج لاعبين أصحاب سرعات، لمواجهة تميز الفريق المغربي في استغلال المساحات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (الملاعب اليوم) "جاريدو اختار أفضل تشكيلة من اللاعبين، والتي تناسب أداء الخصم، ولم يقصر أحد، لذا هناك حزن شديد من النتيجة".

وألمح "الصخرة" إلى تغيير خطة اللعب في مباراة العودة بالقاهرة، قائلاً: "أعتقد أن الوضع سيختلف في مصر، لأننا سنكون مطالبين بالفوز وإحراز الأهداف حتى لو انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي".

واستبعد جاريدو هدافه الأول هذا الموسم عماد متعب من المباراة مع أحمد عبد الظاهر، بينما جلس الثنائي الأفريقي صلاح الدين سعيد وبيتر إيبيمبوبوي على مقاعد البدلاء.

وأتم وائل جمعة: "نواجه سوء حظ لم نعتاد عليه في السنوات الأخيرة، ولكن بالعمل والاجتهاد، سيعود إلينا التوفيق، لننافس على دوري الأبطال، فهي بطولة مهمة ونحتاجها".