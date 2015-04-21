جمعة: مواجهة دمنهور؟ جميع المباريات صعبة

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن جميع مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية.

ويستعد الأهلي لمواجهة دمنهور يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وقال جمعة ردا على الاستعداد للقاء دمنهور: "لا توجد مباراة سهلة في الدوري، لقد عانينا أمام الرجاء والأسيوطي مع كامل الاحترام لهما".

وتعادل الأهلي مع الأسيوطي بدون أهداف، وخسر أمام الرجاء في الدور الأول 1-2، ورد اعتباره أمام الأخير بالفوز بنفس النتيجة في الدور الثاني.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (الملاعب اليوم) "لا توجد أدنى مشكلة في ملعب دمنهور، حيث لعبت عليه جميع أندية الدوري".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على دمنهور 4-2 في مباراة الدور الأول بإستاد القاهرة.