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حجز النطق بالحكم ضد 39 إخوانيًا متهما في إحداث عنف بالمنيا

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حجز النطق بالحكم ضد 39 إخوانيًا متهما في إحداث عنف بالمنيا حجز النطق بالحكم ضد 39 إخوانيًا متهما في إحداث عنف بالمنيا

 

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رفعت محمد، النطق بالحكم في قضيتين تضم 39 متهماً من عناصر الإخوان وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي  فى أحداث عنف وشغب، إلي جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونية المقبل، مع إستمرار حبس جميع المتهمين.

وتضم القضية الأولي 33 متهماً، يواجهون تهم إستعمال القوة وحيازة أسلحة وذخائر، والتعدى على قوات الأمن، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والقضية الثانية، تضم 6 متهمين قرية دلجا بمركز ديرمواس، ويواجهون تهم التجمهر وإحداث الشغب والعنف والتعدى على قوات الأمن، والتحريض على التظاهر بالقرية،عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

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