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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 28 إخوانيًا بتهم حرق منشآت لـ3 يونيو

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جنايات المنيا تؤجل محاكمة 28 إخوانيًا بتهم حرق منشآت لـ3 يونيو جنايات المنيا تؤجل محاكمة 28 إخوانيًا بتهم حرق منشآت لـ3 يونيو
قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال فزاع تأجيل محاكمة 28 متهما من عناصر الإخوان لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل لإحضار باقى المتهمين، وذلك لاتهامهم بحرق مبنى الإدارة الزراعية والشغب والتظاهر.

وقررت المحكمة حبس 11 متهمًا مع إحضار باقى المتهمين وبينهم النائب السابق محمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حيث تعود الأحداث إلى 14 أغسطس من عام 2013 بقيام المتهمين بالتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وحرق مقر الإدارة الزراعية ومكتب الإرشاد الزراعى والتعدى على المنشآت العامة والخاصة.

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