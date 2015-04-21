تعاون علمى وثقافى بين جامعتى طنطا وشاندونج الصينية

استقبل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، وفدًا من جامعة شاندونج الصينية برئاسة نائب رئيس الجامعة، ويضم الوفد مدير العلاقات الدولية بجامعة شاندونج، وعميد كلية اللغات الأجنبية، ورئيس قسم اللغة العربية.

وتناول اللقاء بحث إمكانيات التعاون المشترك بين جامعتى طنطا وجشاندونج الصينية فى مجالات دراسة اللغة العربية بجامعة طنطا، وإرسال الطلاب الصينيين لدراسة اللغة العربية بجامعة طنطا وكذا مدرسى اللغة واستكمال دراساتهم العليا بجامعة طنطا، وإمكانية تبادل الأساتذة فى التخصصات العلمية المختلفة بين الجامعتين، كما تبادل أعضاء الوفد الصينى مع رئيس الجامعة الدروع الخاصة بالجامعتين.