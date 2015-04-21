بالفيديو..محافظ كفر الشيخ لعلاء مرسى: كل الإمكانيات متاحة لتياترو الأقاليم

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، للفنان علاء مرسى، أن كل إمكانيات المحافظة المتاحة ستوفر لتنفيذ مشروع "تياترو الأقاليم" وإقامة العرض المسرحى "راجعين" يوم الخميس المقبل بفوه.

وأضاف المحافظ أن مسرح صنعاء، والمسرح المدرسى التابع للتربية والتعليم، ومسرح كلية التجارة بعد التنسيق مع الجامعة، ستضم البروفات التى يريد إقامتها الفنان علاء مرسى لتنفيذ المشروع الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المحافظ مع الفنان علاء مرسى بحضور عدد من الصحفيين والكتاب منهم عادل السنهورى، مدير تحرير "اليوم السابع"، وأحمد المسلمانى، ومحمد خيرى حمدين وكيل وزارة الثقافة.

وقال علاء مرسى خلال لقائه بالمحافظ اليوم، الثلاثاء، لدعوته لحضور العرض المسرحى "راجعين تانى" على مسرح قصر ثقافة فوه، إن حضورى يأتى لتدعيم المشروع الفنى الجديد "تياترو الأقاليم" الذى سينطلق من محافظة كفر الشيخ ليعمم على مستوى الجمهورية لإثراء الحركة المسرحية.



>

محافظ كفر الشيخ وعلاء مرسى



>

علاء مرسى يشرح له مشروعه الفنى



>

محافظ كفر الشيخ يستمع لعلاء مرسى



>

محافظ كفر الشيخ يعد بتوفير كل الإمكانيات لمرسى



>

علاء مرسى يشيد بمقابلة المحافظ