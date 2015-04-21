أخبار عاجلة

بعد فتاة البامبرز وسيدة التوك توك .. كارثة جديدة بالدقهلية -
انتظروا الجوكر وفارس المسرح الفنان الكبير محمد صبحي في مساء dmc الأحد الـ 10.30 مساءً -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
فتاة سُئل عنها الرئيس السيسي في أمريكا.. من هي؟ وبمَ أجاب؟ -
مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو..محافظ كفر الشيخ لعلاء مرسى: كل الإمكانيات متاحة لتياترو الأقاليم

Google+ Print
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، للفنان علاء مرسى، أن كل إمكانيات المحافظة المتاحة ستوفر لتنفيذ مشروع "تياترو الأقاليم" وإقامة العرض المسرحى "راجعين" يوم الخميس المقبل بفوه.

وأضاف المحافظ أن مسرح صنعاء، والمسرح المدرسى التابع للتربية والتعليم، ومسرح كلية التجارة بعد التنسيق مع الجامعة، ستضم البروفات التى يريد إقامتها الفنان علاء مرسى لتنفيذ المشروع الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المحافظ مع الفنان علاء مرسى بحضور عدد من الصحفيين والكتاب منهم عادل السنهورى، مدير تحرير "اليوم السابع"، وأحمد المسلمانى، ومحمد خيرى حمدين وكيل وزارة الثقافة.

وقال علاء مرسى خلال لقائه بالمحافظ اليوم، الثلاثاء، لدعوته لحضور العرض المسرحى "راجعين تانى" على مسرح قصر ثقافة فوه، إن حضورى يأتى لتدعيم المشروع الفنى الجديد "تياترو الأقاليم" الذى سينطلق من محافظة كفر الشيخ ليعمم على مستوى الجمهورية لإثراء الحركة المسرحية.

محافظ كفر الشيخ وعلاء مرسى -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ وعلاء مرسى

علاء مرسى يشرح له مشروعه الفنى -اليوم السابع -4 -2015
>

علاء مرسى يشرح له مشروعه الفنى

محافظ كفر الشيخ يستمع لعلاء مرسى -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ يستمع لعلاء مرسى

محافظ كفر الشيخ يعد بتوفير كل الإمكانيات لمرسى -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ يعد بتوفير كل الإمكانيات لمرسى

علاء مرسى يشيد بمقابلة المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
>

علاء مرسى يشيد بمقابلة المحافظ


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد