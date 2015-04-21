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بالصور. جامعة طنطا تكرم أوائل الخريجين بكلية التجارة

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طالب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، الخريجين الجدد بكلية التجارة بالمشاركة الإيجابية فى بناء الوطن، لأنهم القاعدة العلمية والفكرية خاصة مع توجه الحالى لفتح آفاق التعاون الاقتصادى مع العديد من الدول والمؤسسات .

جاء ذلك فى كلمته أثناء الاحتفال الذى نظمته الكلية، بتخريج دفعة جديدة من طلابها اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين عملوا على نقل علمهم وخبراتهم إلى الخريجين، وفى ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم أوائل الدفعة ومنحهم الدروع وشهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.

رئيس الجامعة ونوابه وعميد كليه التجارة فى الاحتفال -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس الجامعة ونوابه وعميد كليه التجارة فى الاحتفال

جانب من الاحتفال بتخريج دفعة جديد من طلاب كلية التجارة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الاحتفال بتخريج دفعة جديد من طلاب كلية التجارة

الطلاب الخريجين -اليوم السابع -4 -2015
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الطلاب الخريجين

رئيس جامعة طنطا يكرم إحدى الطالبات -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس جامعة طنطا يكرم إحدى الطالبات


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مصر 365

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