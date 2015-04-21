تعليم سوهاج ومؤسسة الثقافة تحتفلان بانتهاء المرحلة الرابعة من "أنا ونحن"

نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومؤسسة الثقافة والتعليم والطفل حفل تكريم برنامج "أنا ونحن" وانتهاء المرحلة الرابعة من المشروع، وذلك بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج، بحضور عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسنية عز الدين أحمد وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة سهير الدفراوى مدير مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة.

وأكد عبد العزيز عطية وكيل الوزارة أهمية تطبيق مشروع "أنا ونحن" للطالبات ودورها الفاعل فى تنمية شخصية الطالبة ثم تحدث د. سهير الدفراوى عن فكرة المشروع وقيامها بتأليف مشروع "أنا ونحن"، والذى يدرس الآن فى أربعة مراحل، حيث تم عرض فقرات الحفل وعرض مشغولات يدوية وفقرات غنائية ومسرحية.

والجدير بالذكر أن برنامج "أنا ونحن" يهدف إلى تنمية شخصية الطالبة وعلاقتها بنفسها والآخرين واحترام الآخر والصدق والأمانة والادخار، ومحبة الوطن.