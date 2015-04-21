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شاغلو كبائن المنتزه يطالبون بترميمها على نفقتهم الشخصية

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جدد شاغلو كبائن المنتزه، مطالبهم بترميم الكبائن المتهالكة، من خلال بيان اعتراضًا على ما أسموه تعنت شركة المنتزه المستمر ضدهم، حيث قامت الشركة بمنع شاغلى الكبائن من الدخول لكبائنهم بحجة ترميمها.

أضاف شاغلو الكبائن فى بيان لهم، أنهم كانوا فى السنوات الماضية يقومون بالترميم على نفقتهم الخاصة، ولكن تعنت الشركة خلال الفترة الأخيرة منعهم من ترميمها.

وقال معتز حجاج، محامى شاغلى كبائن سميراميس، إنهم أبدوا استعدادهم التام لزيادة القيمة الإيجارية بصورة مقبولة، إذا كان ما يحدث غرضه زيادة المبالغ الموردة لشركة المنتزه، مؤكدًا أن شاغلى الكبائن على استعداد لترميم كبائن سميراميس فورًا على نفقتهم الشخصية.

من جانبه أكد مصدر مسئول بشركة المنتزه للتنمية السياحية، أن قضية الكبائن مطروحة حاليا أمام مجلس الوزراء للبت فيها، وأن الأمر متوقف على ما سيصدره مجلس الوزراء من قرارات بناء على دراسة الأمر من كافة جوانبه.

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