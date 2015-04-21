تنفيذ 149 حكما قضائيا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، حملة برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس الفرع ضمت ضباط وحدات مباحث المراكز والفرع لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، عن ضبط "محمد. ع " 65 سنة عامل أجرى وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وكمية من الطلقات الحية من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 2398 إدارى نجع حمادى لسنة 2015.

كما تم ضبط "محمد. ا" 58 سنة عامل وبحوزته كمية كبيرة من أقراص التامول المخدر، وتحرر المحضر رقم 2394 إدارى نجع حمادى لسنة 2015 و"إبراهيم. ج" 29 سنة عامل وبحوزته 5 جرامات من الأفيون المخدر، فتحرر المحضر رقم 2397 إدارى نجع حمادى لسنة 2015 و"ياسر ع س" 30 سنة عامل وبحوزته كمية كبيرة من أقراص التامول المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى، وتحرر المحضر رقم 2396 إدارى نجع حمادى لسنة 2015 و"عز. ض " 47 سنة عامل وبحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر و3 قطع من الحشيش وسلاح أبيض وتحرر المحضر رقم 2399 إدارى نجع حمادى لسنة 2015 و"أحمد ع م" 35 سنة عامل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وتحرر المحضر رقم 2395 إدارى نجع حمادى لسنة 2015.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 75 مخالفة مصنفات متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 149 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال المرور تم تحرير 168 مخالفة مرور متنوعة، وفى مجال المرافق تم تحرير 153 مخالفة متنوعة، فى مجال التموين تم تحرير 20 مخالفة وقضية متنوعة.