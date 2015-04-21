محامي الإخوان :مرسى سيرفض الطعن علي حكم سجنه في أحداث الإتحادية

قال عبد المنعم عبدالمقصود منسق هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان أن قرار الطعن على الحكم الصادر بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية الاتحادية بيد مرسى نفسة ولن يتخذ الدفاع اى قرار بالطعن على الحكم الصادر ضدة الا بعد موافقته على ذلك .

وأضاف عبد المقصود ان هيئة الدفاع تنتظر الاطلاع على أسباب الحكم لعرضها على مرسى لأخذ رأيه فى مسالة الطعن وسيكون ذلك فى اول لقاء يتمكن الدفاع من مقابلته واستبعد عبد المقصود ان يوافق مرسى على إجراءات الطعن على الحكم الصادر ضدة من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة ٢٠ عاما فى قضية أحداث العنف أمام قصر الاتحادية.

واستند المحامى فى ذلك الى أن مرسى لم يعترف بالمحاكمة ورفض أن يمثل أحد المحامين للدفاع عنه ولذلك سوف يرفض الطعن لان قبولة لتقديم مذكرة لمحكمة النقض للطعن على الحكم إقرار منه بصحة المحاكمة وهذا ما يرفضة مرسى تماما