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وفد رسمي من الفاتيكان يصل القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر

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وفد رسمي من الفاتيكان يصل القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر وفد رسمي من الفاتيكان يصل القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر

قامت شركة للطيران بإستضافة وفد دولة الفاتيكان في رحلة تعريفية لمسار العائلة المقدسة بمصر , يصل اليوم على رحلة مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما وفد رسمي رفيع المستوى يمثل دولة الفاتيكان أثناء الزيارة التعريفية لمسار العائلة المقدسة بمصر , و هي الزيارة التي تم ترتيبها في إطار المبادرة التى أطلقتها المصرية في أكتوبر من العام الماضي لمشروع لإحياء هذا المسار كمنتج سياحي ديني .
> ويهدف برنامج العائلة المقدسة إلى توثيق لرحلة أشهر سائح فى العالم، وأقدم رحلة سياحية معروفة وموثقة تاريخياً ودينياً، وهو منتج فريد وينافس بقوة على المستوى العالمى، يشمل البرنامج الجمع بين المناطق التاريخية ومناطق الاسترخاء، وسهولة الوصول براً عن طريق القطار أو الأتوبيس أو عن طريق النهر بالمراكب النيلية، وقابل للتسويق المشترك مع مقاصد مجاورة .
> يأتي تسويق هذا المنتج الجديد في إطار خطة تسويقية شاملة تنتهجها مصر للطيران بإيطاليا بعرض العديد من منتجاتها التسويقية المتنوعة وصولآ لإشباع الحاجات المتعددة لدى السوق الإيطالي .

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