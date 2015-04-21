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زينة سعيدة بقرار القضاء المصري

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زينة سعيدة بقرار القضاء المصري زينة سعيدة بقرار القضاء المصري

الثلاثاء 21-04-2015 18:50

عبرت الممثلة زينة عن سعادتها بقرار القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم الأب .
وتأمل الفنانة زينة الاستفادة من القرار لجهة تقييد توأميها من أحمد عز الذي يرفض الاعتراف بنسبيهما وهو ما كان اضطرها للجوء الى القضاء .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جمهورية العربية ،قضت بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم الأب الذي ذكرته، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.

في الوقت الذي ألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

مقابل موقف زينة وفرحتها بالقرار ظهرت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنفي حقها بالاستفادة من القرار لعدم وجود أوراق تثبت زواجها العرفي.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حجزت الاثنين رد هيئة محكمة الأسرة بمدينة نصر المقدم من أحمد عز في الدعوى المقامة ضده من الفنانة زينة لإثبات نسب طفليها إلى جلسة 20 مايو للنطق بالحكم .

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