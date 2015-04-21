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تأجيل مسلسل "رشيد عارف أسرار" إلى ما بعد رمضان

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تأجيل مسلسل "رشيد عارف أسرار" إلى ما بعد رمضان تأجيل مسلسل "رشيد عارف أسرار" إلى ما بعد رمضان

الثلاثاء 21-04-2015 21:17

أكد المنتج إيهاب صديق مالك شركة "دوبل أي برودكشن" تأجيل تصوير مسلسل "رشيد عارف أسرار" إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب ضيق الوقت حيث لم يقوم مؤلف المسلسل بتسليم الشركة إلا 10 حلقات فقط، الأمر الذي أخّر الشركة عن إنجاز المسلسل قبل شهر رمضان.
وأضاف صديق أن جودة العمل التي تقدمه الشركة أهم من التسرع في تصوير العمل لمجرد التواجد فى موسم رمضان الدرامي، وتابع: "أنا مع خلق موسم درامي جديد بعيداً عن رمضان وبالفعل الشركة تتبع هذة السياسية منذُ أول أعمالها "الأستاذ بلبل وحرمه" والذي قررنا عرضه الشهر المقبل بعيداً عن موسم رمضان".

مسلسل "رشيد عارف أسرار"، بطولة أحمد رزق، ونور اللبنانية، وكريم فهمي، ونهى عادل، وهبة عبد الغني ومن إخراج حسين شوكت.

 

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