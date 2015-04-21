طيران التحالف يقصف مقرات"داعش" بالموصل ومقتل 3 انتحاريين

قصف طيران التحالف الدولى المناهض لداعش اليوم الثلاثاء مقرات للتنظيم الإرهابى فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.. بينما قتلت قوة عراقية من قتل ثلاثة انتحاريين من داعش بناحية البغدادى فى الأنبار غربى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن طائرات التحالف قصفت أهدافا متحركة وثابتة للتنظيم فى منطقتى الكرامة والاخاء بالجزء الأيسر من مدينة الموصل، وحلقت الطائرات بسماء المدينة مما دفع عناصر التنظيم إلى الانسحاب واخلاء عدد من المقرات خشية استهدافها.

وفى الأنبار، أشارت المصادر إلى أن مقاتلى العشائر نصبوا كميناً بين منطقتى البغدادى وجبُة غربى الرمادي، استهدف مجموعة من الارهابيين أسفرت عن مقتل ثلاثة انتحاريين من داعش كانوا يخططون لمهاجمة القوات الأمنية وأبناء العشائر فى البغدادى.

وأضافت: أن الوضع الأمنى فى ناحية البغدادى تحت سيطرة القوات الأمنية لاسيما بعد وصول التعزيزات العسكرية، كما تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير مناطق عدة داخل مدينة الرمادى من مسلحى التنظيم، مما شجع مئات العوائل النازحة على العودة إلى منازلهم.

على صعيد آخر، كشفت صحوة ناحية البغدادى عن قيام داعش بتدريب 400 من الفتية بناحية الفرات التابعة لقضاء هيت غربى الرمادي.. وقال رئيس الصحوة عاشور المحلاوي- فى تصريح صحفى اليوم- إن داعش استغل منطقتى الطرابشة والبو نمر لجمع الأطفال السوريين والعراقيين المراد تدريبهم فى مقر الطاقة فى ناحية الفرات.

وأضاف: أن داعش طبق التجنيد الإجبارى فى المناطق التى يسيطر عليها وفرض على كل عائلة عراقية بأن تقدم فتى يتراوح عمره ما بين 12 و17 عاماً ليكون أحد عناصر التنظيم بعد تدريبه.

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