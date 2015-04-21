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طيران "عاصفة الحزم" يقصف القوات البحرية بميناء ميدى قرب الحدود السعودية

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طيران "عاصفة الحزم" يقصف القوات البحرية بميناء ميدى قرب الحدود السعودية طيران "عاصفة الحزم" يقصف القوات البحرية بميناء ميدى قرب الحدود السعودية
شنّ طيران التحالف العربى العسكرى "عاصفة الحزم"، قصفا على القوات البحرية وخفر السواحل فى ميناء ميدى بمحافظة حجة باليمن على الحدود مع المملكة العربية ، وفق نبأ عاجل بثته فضائية سكاى نيوز.

وكانت طائرات عاصفة الحزم قد قصفت اليوم جسر الكسارة بمنطقة الدليل بمحافظة إب وسط اليمن، مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسى الواصل بين صنعاء ومحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

واستهدفت الطائرات تعزيزات عسكرية كانت فى طريقها لمحافظة تعز التى تشهد قتالا عنيفا بين القبائل والمقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات موالية لهم منذ ستة أيام، وتواجه قوات الحوثيين أوضاعا صعبة فى مدينة تعز بسبب قطع خطوط الإمداد عنها، وبذلك تم قطع طريق الإمداد للحوثيين فى تعز من صنعاء.

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مصر 365

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