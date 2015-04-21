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إدارة الاتحاد تصرف مكافأت التعادل مع إنبي.. وحسام حسن يعود أمام الزمالك

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إدارة الاتحاد تصرف مكافأت التعادل مع إنبي.. وحسام حسن يعود أمام الزمالك إدارة الاتحاد تصرف مكافأت التعادل مع إنبي.. وحسام حسن يعود أمام الزمالك

وافقت إدارة الاتحاد السكندري على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بصرف مكافأت استثنائية للاعبين بعد تعادلهم مع إنبي سلبيا.

وكان الاتحاد تعادل سلبيا مع إنبي في الجولة 23 من الدوري والتي أقيمت في الثلاثين من الشهر الماضي.

وطالب حسن إدارة الاتحاد بصرف مكافأت إجادة للاعبين بعد تلك النتيجة، وهو ما وافقت عليه مؤخرا، وذلك لتحفيز الفريق قبل لقاء الزمالك الذي يقام الخميس المقبل لحساب الجولة 26.

في الوقت ذاته، استعاد الفريق خدمات لاعبه حسام حسن ليكون جاهزا للمشاركة أمام الزمالك، بعد انتهاء إيقافه، فيما تأكد غياب محمد عادل للإيقاف.

ويحتل الاتحاد المركز المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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