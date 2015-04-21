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الزمالك يواجه الاتحاد على بتروسبورت

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الزمالك يواجه الاتحاد على بتروسبورت الزمالك يواجه الاتحاد على بتروسبورت

سيخوض نادي الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب السويس.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وأكد حمادة أنور المدير الإداري بنادي الزمالك موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا على خوض المباراة بملعب بتروسبورت.

الجهاز الفني كان قد أخطر الإدارة سابقا برغبته في اللعب على ملعب السويس حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن مع مطالبة المجلس الإداري للزمالك من الجهاز الفني بخوض لقاء الاتحاد السكندري على أرض بتروسبورت، لم يمانع مدرب الفريق الأبيض جوزفالدو فيريرا.

وأوضح أنور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الخوف من الإرهاق والإجهاد هو سبب موافقة فيريرا على خوض المباراة ببتروسبورت بدلا من السويس.

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