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جلسة بين سليمان والجهاز الفني في أولى مهام مشرف الكرة بالزمالك

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جلسة بين سليمان والجهاز الفني في أولى مهام مشرف الكرة بالزمالك جلسة بين سليمان والجهاز الفني في أولى مهام مشرف الكرة بالزمالك

بدأ أحمد سليمان المشرف على الكرة بالفريق الأول في نادي الزمالك مهمته بجلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

الزمالك قرر تعيين أحمد سليمان مشرفا على الكرة بنادي الزمالك بعد تراجع أداء الفريق في المباريات الأخيرة.

وبدأ سليمان مهمته الرسمية بعقد جلسة يوم الثلاثاء مع الجهاز الفني بقيادة فيريرا وتم الحديث عن الأمور الخاصة بالفريق ولقاء الفتح الرباطي المغربي.

وأوصل سليمان ثقته بالفريق والجهاز الفني من أجل عبور عقبة الفتح الرباطي والتأهل إلى الدور المقبل من كأس الكونفيدرالية من بوابة المغرب.

التعادل السلبي حكم نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك والفتح في القاهرة في ذهاب دور الـ16 من الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الفتح في الرباط بالثالث من مايو المقبل.

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