أولياء أمور 4 تلميذات يتهمون مدرسا بالتحرش ببناتهم فى العاشر من رمضان

اتهمت 4 تلميذات بمدرسة ابتدائى بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرس لغة عربية بالتحرش بهن، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان العاشر، وتحفظت الشرطة على المدرس، المتهم، للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية يفيد اتهام أولياء أمور 4 تلميذات بمدرسة بمدينة العاشر من رمضان "ع.أ" مدرس لغة عربية بالتحرش بهن أثناء إعطائهن درس اللغة العربية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.